Per Panorama la Champions resta un trionfo economico per la Juve

E’ vero che la Borsa è in picchiata, è vero che la delusione per il ko sportivo è enorme ed amplificata per gli investimenti fatti in estate (solo gli ingaggi di Ronaldo e Cancelo sono un peso enorme per i bilanci) ma per Panorama il club bianconero non è in deficit. Anzi. La società avrebbe guadagnato in stagione una montagna di quattrini. L’eliminazione precoce ha un suo peso: stimabile fino a 40 milioni di euro (ma solo se fosse arrivata fino in fondo) ma i ricavi già messi in tasca bastano a parlare di successo economico.

I CONTI – In un articolo di Giovanni Capuano, Panorama sottolinea che il conto totale di quanto la Juventus riceve dalla Uefa per la sua Champions League 2018-2019 è di 97,7 milioni di euro. A questo vanno aggiunti gli incassi delle partite allo Stadium che sommati insieme raggiungono quota 19,5. Il totale è, dunque, di oltre 117 milioni di euro. “I bianconeri hanno ricevuto 15,25 milioni di euro come bonus di partecipazione alla fase a gironi, al quale si sono sommati 10,8 milioni per le quattro vittorie ottenute in campo. A questi vanno aggiunti il premio per la qualificazione agli ottavi di finale (9,5) e quello per il passaggio ai quarti nella notte della rimonta contro l’Atletico Madrid (10,5)”.

GLI INCASSI – Poi c’è il market pool che per la Juventus significa mettere in tasca complessivamente 21,7 milioni di euro tra prima fase (13,4) e seconda tranche calcolata in base al numero di partite disputate in rapporto alle altre squadre della stessa nazionale: 8,3 milioni. Da non sottovalutare gli incassi ai botteghini. La polemica per i prezzi cari dei biglietti è ancora viva: le curve costavano 75 euro per la gara con l’Ajax che non a caso ha stabilito il record d’incasso: 5,016 milioni superando quello precedente con l’Atletico Madrid (4,947).

SPORTEVAI | 17-04-2019 12:46