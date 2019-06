Per Parks è sfida Trento-Trieste

Per l'Aquila Trento, che ha appena confermato la permanenza di Aaron Craft, sono due i nomi stranieri che circolano maggiormente sui quotidiani oggi in edicola (soprattutto 'Il Trentino').

Si tratta della coppia dell’Orlandina Basket formata da Brandon Triche (che a Trento sarebbe di ritorno) e da Jordan Parks, che parrebbe piacere tanto anche a Trieste (di cui è tra l'altro un ex: lasciata la socoetà giuliana si era trasferito a Bonn, in Germania), come riferito da 'Il Piccolo'.

in collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 19-06-2019 12:24