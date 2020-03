Si complica e non poco la permanenza in Germania di Patrik Schick.

L'attaccante ceco, che la Roma ha prestato all'RB Lipsia, non verrà riscattato dalla società tedesca: lo si legge sul magazine Kicker, secondo cui in un frangente del genere la cifra necessaria per fare restare l'ex Sampdoria è troppo elevata.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 16:59