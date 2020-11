Per Pellegatti gioca sempre ma i tifosi si ribellano

I tanti impegni ravvicinati tra campionato e coppe stanno suggerendo a Pioli di adottare un turnover intenso per il suo Milan. La rosa, al netto di qualche assenza, gli consente di poter scegliere e l’allenatore rossonero sta attingendo al suo organico sapientemente, alternando i suoi giocatori a seconda dell’impegno e delle circostanze, oltre che dello stato di forma. C’è un solo giocatore che non si tocca, facile indovinare chi. Zlatan Ibrahimovic c’è sempre, che sia di giovedì, di domenica, di sabato o di lunedì. Giusto non far riposare mai Ibra?

Pellegatti vede Ibra ancora titolare

Anche stasera contro il Lille lo svedese dovrebbe partire dal 1′. La conferma arriva da Carlo Pellegatti che sul suo canale youtube parla della formazione probabile e quando arriva all’attacco dice: “A destra c’è Castillejo, Krunic giocherà nel ruolo di Calhanoglu, a sinistra Brahim Diaz e là davanti lui, sempre lui, Ibra Supremacy. Vediamo quanto lunga sarà la sua fetta di partita ma ci sarà lui Ibra. Ed egoisticamente dico meno male che la nazionale svedese non si è ricordata di lui”.

Arrivano le repliche dei tfosi: “Ibra è necessario, si servirà fino a quando il risultato diventi sicuro e poi riposo, speriamo un pò più lungo, urge affinché recuperi al meglio” o anche: “Giocherà i suoi soliti 45′ minuti per poi recuperare perfettamente per domenica” oppure: “Magari lo toglie a fine primo tempo o dopo 15 minuti della ripresa, se le cose stanno andando bene, speriamo.”.

Per molti Ibra deve riposare

Non tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda: “Ma vi siete tutti dimenticati del talento Hauge??” o anche: “Io preferirei non schierarlo. Ora come ora Zlatan è necessario in campionato, domenica mi aspetto una partita come Udine dove potrebbe essere necessario un suo guizzo per risolvere. E poi vorrei che i ragazzi dessero, contro una squadra che sta dando non poche insidie al Psg in Ligue 1, una dimostrazione che riescono a far bene anche senza Supremacy”.

C’è chi osserva: “Ibra si deve riposare, stasera come ha detto il Mister non sarà decisiva”, chi suggerisce: “Avrei messo Braim a destra, Hauge a sinistra, Krunic in mezzo e Rebic davanti con Leao e Ibra pronti a entrare” e infine: “Ritorna il problema del vice Ibra…cmq esistono anche Rebic e Hauge…padre Pioli falli giocare”.

SPORTEVAI | 05-11-2020 12:15