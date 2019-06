Per Pellegatti un obiettivo costa troppo, il web diviso

L’incontro dell’altro giorno in sede tra Riso, l’agente di Sensi, e Paolo Maldini sembrava aver dato il via libero ad un altro acquisto per i rossoneri, che già hanno definito l’ingaggio di Krunic. Il centrale del Sassuolo piace da tempo e l’operazione sembrava prossima alla chiusura ma negli ultimi giorni tutti i club che hanno in cassaforta centrocampisti giovani e di spessore stanno alzando il tiro. Vale per Barella, che il Cagliari non ha ancora ceduto all’Inter perchè chiede circa 45 milioni di euro, e vale per lo stesso Sensi. Lo spiega Carlo Pellegatti sul suo canale youtube, esprimendo non poche perplessità.

LO SFOGO – La storica voce di Milan Channel racconta di come si sia passati da una valutazione iniziale di 22-25 milioni a quella attuale di 32-35, prezzo sicuramente oneroso per le casse del Milan. Per Pellegatti è una cifra eccessiva ed allora la sua idea è quella di rinunciare al regista classico (anche se Tonali ad esempio è un altro prospetto che fa gola) per provare nuove soluzioni con chi già è in rosa. Il giornalista dice: “Voglio vedere se Giampaolo tenterà di impostare Chalanoglu alla Pirlo e per me sarebbe una grande scelta, anche Pirlo aveva iniziato giocando più avanzato e poi arretrando è diventato uno dei più forti registi di sempre, io vedo delle analogie e mi piacerebbe questo esperimento che farebbe risparmiare tanto al Milan”.

LE REAZIONI – Contrari a Sensi anche tantissimi tifosi rossoneri che commentano il video di youtube a senso unico o quasi. Tra chi farebbe il sacrificio per prendere il talento del Sassuolo ce ne sono tanti che a quelle cifre dicono no: “Baka è 10 spanne sopra Sensi, per il centrocampista del Sassuolo più di 15/20 milioni sono già troppi” o anche: “Meglio Tonali di Sensi”. I fan rossoneri non vogliono che si dilapidino troppi soldi, visto che il budget non è quello degli anni scorsi: “Continuo a ripetere. 25 milioni sono troppi!! spero veramente non lo prendano. Con 25/30 milioni prendi Tonali che è di una spanna superiore” o anche: “Sensi è un buon regista..però se accettano 8~10 mln più Locatelli ok ..se no puntiamo su Bennacer o Tonali..25~35 mln sono richieste assurde!” e infine: “Sensi=Locatelli! Ma perché dobbiamo dargli anche 15 milioni! Mah! Allora con 25 milioni ti vai a prendere una riserva di un top club con esperienza internazionale”.

SPORTEVAI | 13-06-2019 12:15