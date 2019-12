Per Pellegatti vale 40 milioni, i tifosi si ribellano: almeno 70

Non di solo Ibra e mercato si parla in casa Milan. I recenti sorrisi regalati dalla squadra di Pioli hanno riportato anche i giocatori sotto i riflettori. C’è stato il prepotente ritorno di Bonaventura, che ora i dirigenti rossoneri dovranno blindare per non fargli sentire le sirene di Roma e Napoli, ma anche la definitiva esplosione di Theo Hernandez, al netto di qualche amnesia difensiva (con Boban che pensa a prendere altri difensori).

L’ELOGIO – Proprio sull’esterno ex Real si sofferma Carlo Pellegatti. La storica voce di Milan Channel elogia sia Maldini per averlo preso che il giocatore per quello che sta facendo vedere.

RUOTA FUMANTE – Il soprannome che gli ha dato è ruota fumante e sul suo canale youtube Pellegatti dice: “Theo Hernandez ha fatto già innamorare i tifosi del Milan, come segno del destino nell’esordio col Bayern in estate fece un gol e per mezzora prima di infortunarsi fu devastante. Ha già segnato 4 gol e ora cerca di insidiare il record di Maldera con 9 gol”.

COME BALE – Il giornalista continua: “Sono stato sbeffeggiato per averlo paragonato a Gareth Bale ma ha un’accelerazione pazzesca. In fase offensiva è super ma ditemi che danni ha combinato in fase difensiva? E’ stato sfortunato ma grandi disastri non ne ho visti. Critichiamo Maldini ma l’ha voluto lui, l’ha pagato 20 milioni ma oggi chi lo vuole deve presentarsi con 40 milioni”.

LE CIFRE – Fioccano i commenti sui social, per i tifosi rossoneri la cifra è troppo bassa: “40 Milioni? Fatemi capire visto che la Juve ne chiede 40-45 per Demiral. Ad oggi direi che Theo vale piú di Demiral” o anche: “Quanto?? Minimo 70!! È stato venduto a 65 Cancelo”, oppure: “Non lo darei neanche a 100 milioni”.

COME RUUD – C’è chi si sbilancia: “Ti ricordi le sensazioni di quando vedevamo le prime volte Gullit? Lo vedevamo partire e pensavamo: no ma questo in serie A non lo ferma nessuno! Eravamo stupiti: Gullit arrivava e faceva cose che qui non faceva nessuno. Uguale Theo” o anche: “THEO è un treno,guardare le sue partite mi mette i brividi se penso che è giovanissimo e con ampi margini di miglioramento”.

MAI VENDERLO – Perché però dargli un prezzo?: “Non pensiamo a quanto vale….PENSIAMO A BLINDARLO A VITA” o anche: “Theo é stato il miglior acquisto del Milan quest’anno. Speriamo non lo usino per fare plusvalenza” e infine: “Secondo i parametri assurdi dei giocatori (scarsi peraltro) di questi anni che basta che fanno 2 passaggi aumentano di 10 milioni a partita, Hernandez ne vale già 80 di milioni!”.

SPORTEVAI | 10-12-2019 11:47