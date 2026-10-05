Dalla nuova avventura come giurata di Ballando con le Stelle alla storica foto del Guerin Sportivo: un’immagine d’archivio svela la passione calcistica della conduttrice

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Barbara D’Urso rilancia la sua carriera in tv e lo fa ancora grazie a Ballando con le Stelle. Dopo essere stata concorrente nella passata edizione, la conduttrice è stata infatti promossa in giuria nella 21esima edizione dello show di Rai 1, al fianco di Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Alberto Matano. Per Carmelita una nuova sfida dopo il controverso addio a Mediaset. Ma la presentatrice napoletana è legata anche al mondo del calcio, soprattutto per una vecchia fotografia diventata negli anni un vero cult sui social. Lo scatto, pubblicato sul Guerin Sportivo, risale agli anni della sua giovinezza ma è tuttora virale.

Barbara D’Urso nella giuria di Ballando con le Stelle

Il ritorno di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle è diventato ufficiale a fine settembre. Dopo le indiscrezioni circolate per mesi, è stata la stessa conduttrice ad annunciare che sarebbe entrata nella giuria del programma condotto da Milly Carlucci. Una promozione particolare, considerando il percorso compiuto all’interno dello show: nel 2024 era stata protagonista come “Ballerina per una notte”, mentre nel 2025 aveva partecipato alla gara vera e propria. La nuova edizione è partita il 3 ottobre su Rai 1 e vede dietro la scrivania anche Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e l’altra new entry Alberto Matano.

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Barbara D’Urso concorrente a Ballando: com’era andata in pista

Prima di passare dall’altro lato della barricata, D’Urso aveva affrontato il tostissimo esame della pista di Ballando. Nel 2025 era stata una delle concorrenti della ventesima edizione, in coppia con Pasquale La Rocca, uno dei maestri più vincenti nella storia del programma. L’esperienza era arrivata dopo la partecipazione del 2024 come “Ballerina per una notte”, quando aveva danzato con Gianni Scandiffio. Nel corso della competizione, Carmelita aveva dato vita a scontri piuttosto accesi con l’ormai ex giurata Selvaggia Lucarelli, conquistando comunque un ottimo terzo posto finale.

Barbara D’Urso, ex volto di punta di Mediaset oggi alla Rai

Barbara D’Urso è stata per anni uno dei volti simbolo di Mediaset, dove ha condotto programmi come il Grande Fratello, Mattino Cinque, Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e soprattutto Pomeriggio Cinque, che ha condotto per 15 stagioni a partire dal 2008. Il rapporto con Mediaset si è però interrotto nel 2023. A luglio l’azienda annunciò che D’Urso non avrebbe più condotto Pomeriggio Cinque dalla stagione successiva, precisando che il suo contratto sarebbe rimasto in essere fino a dicembre.

La nota parlava di una decisione concordata e di nuovi possibili progetti editoriali. Tuttavia la versione della conduttrice fu diversa. In un’intervista successiva vuotò il sacco rivelando di aver vissuto l’addio con dolore e di non aver concordato la modalità con cui era stata comunicata la fine della sua esperienza a Pomeriggio Cinque. La 69enne, ex regina del salotto pomeridiano di Canale 5, si è poi rilanciata in Rai proprio grazie a Ballando con le Stelle.

Per quale squadra tifa Barbara D’Urso: la foto con la maglia del Napoli

Per capire quale sia la squadra del cuore di Barbara D’Urso bisogna tornare indietro di diversi decenni, quando era poco più che ventenne. Già, esiste una fotografia d’archivio che tuttora continua a circolare sui social e che la ritrae giovanissima con la divisa del Napoli. Lo scatto, pubblicato dal Guerin Sportivo nel 1981, mostra D’Urso con il completo azzurro, calzettoni e pallone tra le mani, in una posa che all’epoca suscitò parecchio scalpore. Napoletana doc, quella foto viene ricordata proprio come una testimonianza della sua passione per la squadra della sua città.

Barbara D’Urso e la commozione per la morte di Maradona in diretta tv

Il legame tra Barbara D’Urso, Napoli e il calcio è tornato prepotentemente alla ribalta anche il 25 novembre 2020, nel giorno della morte di Diego Armando Maradona. Durante Pomeriggio Cinque, la conduttrice comunicò in diretta la scomparsa del campione argentino: “Abbiamo chiamato Cristiana Sinagra, la mamma del figlio Diego Armando Jr e ce l’ha confermato: Diego Armando Maradona è realmente morto”, disse lasciando trasparire la sua commozione. La puntata di Pomeriggio Cinque fu dedicata in larga parte al ricordo del Pibe de Oro, con collegamenti e testimonianze sulla scomparsa dell’ex numero 10 del Napoli.