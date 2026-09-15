Charles Leclerc e la sua grande passione per il calcio, le partite di beneficenza con la Nazionale Piloti, quella rovinosa caduta e il collegamento con la Lazio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Cuore Ferrari se ce n’è. Charles Leclerc è uno dei piloti più amati e talentuosi della Formula 1. Nato a Monaco ha accostato il suo nome e la sua carriera al Cavallino Rampante. Ma oltre l’amore per la rossa, sua moglie Alexandra e il cane Leo, Leclerc ha anche un’altra passione, il calcio ed è un tifoso e appassionato sfegatato che non perde l’occasione per spogliarsi della tuta da pilota per indossare calzoncini e scarpette e gettarsi dietro ad un pallone su un prato verde.

Leclerc, cuore Ferrari in cerca di titolo per il suo talento

Il suo nome per esteso non è per tutti, forse solo per chi gliel’ha messo e per l’anagrafe monegasca. Lui si chiama Charles Marc Hervé Perceval Leclerc ed è nato nel 1997 nel Principato di Monaco. Un talento pure dell’automobilismo che nei kart ha fatto faville e scintille duellando con Max Verstappen tanto da far diventare virale quel “just an incident” (trad. è solo un incidente) in un vecchio filmato dopo una sportellate con l’olandese.

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Il rosso nel suo destino, la Ferrari nel suo cuore. La passione per la guida gliela trasmette papà Hervè, ex pilota, che purtroppo morirà il 20 giugno 2017 a 54 anni dopo una lunga malattia e a cui il giovane Charles dirà di aver firmato con la Ferrari.

Cosa che avviene per davvero di lì a poco. Una carriera da “predestinato“, il soprannome affibbiatogli da Carlo Vanzini. La Ferrari Driver Academy, l’esordio in Alfa Romeo Sauber e la promozione dopo solo una stagione sulla rossa di cui diventa simbolo e portacolori anche se non sempre fortunato, a caccia perenne di quel titolo che possa sublimare il suo enorme talento.

Che squadra tifa Charles Leclerc e quel “forza Lazio” virale

Grande appassionato di calcio, Leclerc tifa la squadra della sua città, il Monaco. Diverse volte Charles è stato visto allo stadio Luois II, spesso al fianco del Re Alberto, soffrire ed esultare per le sorti della squadra del principato. Eppure c’è stata un’occasione in cui il pilota della Ferrari a inneggiato un’altra squadra. Un episodio curioso avvenuto qualche anno fa quando Leclerc è stato avvicinato da un tifoso laziale che gli ha fatto un video, Charles per tutta risposta guardando nell’obiettivo si è lasciato andare ad un “forza Lazio” diventato subito virale. Per di più nel 2022 a Imola gli fu fatta firmare una maglia della Lazio nei box.

Leclerc, la passione e quell’infortunio giocando a calcio

Charles è un grande appassionato di calcio, non solo tifato. Ma anche quello giocato. Non perde occasione per indossare pantaloncini e scarpini per tirare quattro calci ad un pallone. Il suo status di pilota di F1 lo pone di diritto nella Nazionale Piloti che spesso gioca partite di beneficienza a margine delle gare del Mondiale.

Non senza qualche contrattempo. Nel maggio del 2023 proprio a pochi giorni dal Gp di casa a Monaco, Leclerc fu protagonista in negativo di una partita di beneficenza proprio con la Nazionale Piloti. Charles però in quell’occasione è caduto rovinosamente a terra rotolando goffamente dopo aver perso l’equilibrio: “Mi è stato dato un talento naturale per giocare a calcio che in pochi hanno”, scrisse ironicamente il monegasco in una storia social mostrando il frame di quella caduta.