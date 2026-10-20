L'amore per la Sampdoria ha accompagna Fabio Fazio durante tutta la sua carriera da conduttore televisivo, nella quale si è reso protagonista di simpatici siparietti con "rivali calcistici" come Pep Guardiola e il cantante Olly

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Da giovane comico e imitatore a uno dei conduttori italiani più noti a partire dagli anni ’90, Fabio Fazio è sempre stato anche un grande appassionato del mondo del pallone. Una passione che ha portato in televisione e che lo ha reso famoso con la scrittura e la conduzione del celebre programma Quelli Che il Calcio e grazie anche alla condivisione del suo tifo sfegatato per la Sampdoria che gli ha garantito la simpatia del pubblico italiano. Un tifo che lo accompagna sin dall’infanzia.

Le origini del tifo per la Sampdoria

Nato a Savona il 30 novembre 1964, Fazio, mentre ancora è alle prese con gli studi accademici, inizia a lavorare giovanissimo in radio e televisione, mondo nel quale ha sempre trovato grande spazio anche la sua grande passione per il calcio. Una passione che nasce da un amore giovanile, quello per la Sampdoria che lo accompagna tutt’oggi, come da lui raccontato nel 2017 a Samp TV: “La Sampdoria è la mia squadra da sempre. Venivo allo stadio da bambino, ora a Marassi porto mio figlio: il Doria è come una canzone che fa da sottofondo alla mia vita”.

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Gli anni della grande Sampd’oro

Caso vuole, che l’inizio e la scalata di Fazio nei media italiani sia combaciata proprio con gli anni d’oro della Sampdoria, che tra la seconda metà degli anni ’80 e la prima degli anni ’90 ha conquistato quattro Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e l’unico scudetto della sua storia. Trionfi che il conduttore savonese ha vissuto da vicino: “Ho vissuto da vicino la grande Sampdoria che toccò il suo apice con la vittoria dello Scudetto, sono stati anni fantastici. Quando iniziai a condurre Quelli che il calcio con il microfono blucerchiato mi davano del matto; invece i colori più belli del mondo hanno una dote di simpatia diffusa, sono ben voluti da tutti”.

Il siparietto con Guardiola a Che Tempo Che Fa nel 2024

In quegli anni la Sampdoria raggiunse anche la sua unica finale di Champions League nella stagione 1992/1993 (quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni) contro il Barcellona di Johan Cruijff. Una finale tesissima e decisa in favore dei Blaugrana solamente nei tempi supplementari da una punizione potentissima di Ronald Koeman sui cui Gianluca Pagliuca non potè nulla. Una sconfitta rimasta nella memoria di tutti i tifosi blucerchiati, come ammesso anche da Fabio: “Noi ci pensiamo ogni giorno e ogni secondo della nostra vita”.

Tra le file dei catalani in quella partita era presente anche Pep Guardiola, che anni dopo (per la precisione nel 2024) fu ospite a Che Tempo che Fa di Fazio, con cui fu protagonista di un simpatico siparietto durante il quale il conduttore gli chiese se si pentì di aver battuto la Sampdoria. “No, nemmeno un secondo” la replica tra risate e applausi dello spagnolo, che poi regalo una piccola gioia a Fazio, indossando in diretta tv un cappello della Sampdoria.

Lo scambio di gagliardetti di Samp e Genoa tra Fazio e Olly

Dalla definitiva consacrazione di Fazio come uno dei conduttori più celebri e famosi d’Italia avvenuta grazie a Quelli Che il Calcio (programma nato nel 1993) la Sampdoria però non raggiunse più i fasti di quegli anni d’oro, arrivando alle enormi difficoltà dei giorni nostri. Nonostante la retrocessine in Serie B e le difficoltà anche nel campionato cadetto, il conduttore non ha smesso di sfoggiare la sua fede blucerchiata in diretta tv, dove nel 2025 si rese protagonista con l’allora freschissimo vincitore di Sanremo, Olly (noto tifoso del Genoa), di un simpatico scambio di gagliardetti delle due squadre di Genova in occasione di una puntata di Che Tempo che Fa.