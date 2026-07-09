Per quale squadra tifa Jannik Sinner? Il giorno che San Siro si è inchinato al numero 1 ATP

Impegnato a Wimbledon dove cercherà di confermarsi dopo il titolo dell’anno scorso per conquistare il suo primo titolo dello Slam del 2026, Jannik Sinner starà certamente dando un’occhiata anche a quanto sta accadendo in Nord America in occasione della Coppa del Mondo di calcio, sport di cui è molto appassionato, anche grazie alla sua profonda fede per i colori rossoneri del Milan, squadra con cui ha più volte avuto a che fare in alcune icone interazioni tra i due mondi e quelli che sono ormai i due sport più popolari in Italia.
- Sinner svela come è nata la passione per il Milan
- Il (doppio) derby con Fognini e la dedica ai rossoneri
- Il giorno che San Siro si inchinò a Sinner
Sinner svela come è nata la passione per il Milan
A spiegare come nacque la sua passione per il Milan è stato più volte lo stesso Sinner, anche al Roland Garros, dove durante una conferenza stampa del 2025 racconto le origini del suo tifo: “Sono diventato un tifoso del Milan anni fa quando ho lasciato casa e condividevo l’appartamento con un altro giovane giocatore che era due anni più piccolo di me e che era un tifoso rossonero. Ogni volta che giocava il Milan dovevamo guardare la partita perché sai, avevamo una sola televisione in casa. Col tempo è diventata un’abitudine e a quel punto ho deciso che il Milan sarebbe diventata la mia squadra del cuore, diventando un tifoso rossonero”.
Il (doppio) derby con Fognini e la dedica ai rossoneri
La fede calcistica di Sinner è stata protagonista anche di una sfida tutta azzurra agli Internazionali d’Italia contro Fabio Fognini, noto tifoso nerazzurro. Una sorta di doppio derby (calcistico e tennistico) tenutosi sul Campo Centrale proprio mentre nel 2022 Milan e Inter si stavano contendendo lo scudetto (poi vinto dai rossoneri), con Jannik che dopo il successo sul ligure dedico la vittoria al Diavolo scrivendo sulla telecamera: “Forza Milan”.
Il giorno che San Siro si inchinò a Sinner
Se Sinner è tifoso del Milan, lo stesso si può dire del club rossonero nei confronti di Jannik. Il Diavolo ha infatti sempre celebrato sui social e non solo gli incredibili traguardi dell’azzurro, a partire dal suo primo titolo nel circuito maggiore conquistato nel 2020 all’ATP 250 di Sofia. Un anno più tardi avviene anche il primo incontro ufficiale tra i due, con Sinner che fa tappa a Milanello dove riceve una maglia personalizzata con il n°10, numero per nulla casuale visto che in stagione Jannik aveva fatto per la prima volta il suo ingresso nella top-10 della classifica ATP.
L’incontro più iconico tra Sinner e il mondo rossonero si è tenuto però nel novembre del 2023 nella casa del Milan, a San Siro. Poco dopo la conquista della seconda storica Coppa Davis dell’Italia, trascinata al successo da uno Jannik pronto a compiere il grande salto e celebrato dalla Curva Sud, che ha iniziato a intonare cori in suo onore.