Dalla televisione alla passione per il calcio, Luciana Littizzetto non ha mai nascosto la propria fede bianconera. Nei suoi sketch, infatti, non mancano i momenti di ironia su Allegri e i riferimenti alla Vecchia Signora

Luciana Littizzetto è abituata a far ridere il pubblico, spesso senza risparmiare nessuno. La sua ironia ha attraversato anni di televisione, trasformando personaggi, abitudini e avvenimenti dell’attualità in materiale per la satira. Ma quando si parla di calcio, c’è una squadra che occupa un posto speciale: la Juventus.

Luciana Littizzetto e la Juventus: una fede calcistica dichiarata

Nata a Torino nel 1964, Luciana Littizzetto è cresciuta professionalmente nella città che ospita la Juventus e ha costruito la sua carriera fra radio, televisione, cinema e teatro. La sua passione calcistica è stata riportata in più occasioni dai media italiani, compreso il Corriere della Sera, che nel gennaio 2019, la definiva una tifosa bianconera “integralista”. Un’espressione colorita, ma efficace nel restituire la fama della sua appartenenza calcistica.

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L’incontro con Massimiliano Allegri

Uno degli esempi più significativi arriva proprio dalla televisione. Il 28 aprile 2019, in una delle sue apparizioni abituali da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Luciana si è ritrovata faccia a faccia con Massimiliano Allegri, allora allenatore della Juventus.

L’occasione diventò un assist perfetto per battute e provocazioni ironiche. Ad esempio, ricordando la clamorosa rimonta in Champions League dei bianconeri per mani degli olandesi dell’Ajax, chiese: “La Juve ha vinto otto scudetti di fila, secondo te per farle perdere il prossimo scudetto, l’unica possibilità è che l’Ajax venga a giocare nel nostro campionato?”.

Cristiano Ronaldo, il vicino di casa mai incontrato

La storia della fede bianconera di Luciana Littizzetto si intreccia anche con uno dei capitoli più celebri della storia della Juventus: l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, nell’estate del 2018.

CR7 scelse una residenza sulle colline torinesi, nella zona della Gran Madre, non lontano dalla casa della comica. La curiosità è che, nonostante la vicinanza, i due non si sono mai incontrati. A raccontarlo è stata la stessa Littizzetto al Corriere della Sera: a incrociare il fuoriclasse portoghese era stata invece sua figlia, per un paio di volte.

L’arrivo di Ronaldo, inoltre, aveva trasformato quella zona residenziale di Torino in una meta per curiosi e giornalisti, attratti dalla presenza del campione e del suo entourage. Alcune indiscrezioni sostenevano che la Littizzetto fosse infastidita dalla nuova situazione e stesse valutando persino un trasferimento.

La ricostruzione, tuttavia, fu smentita e anni dopo, la stessa Luciana, ridimensionò ulteriormente la vicenda, spiegando che l’aumento della sicurezza poteva farsi sentire, ma senza cambiare granché nella sua quotidianità.

La lettera ad Andrea Agnelli

Luciana Littizzetto non si limita alle battute ma cerca anche, con l’ironia che la contraddistingue, di far riflettere. Quando nel 2021, il progetto della Superlega riportò la Juventus al centro di una delle più accese polemiche del calcio europeo, la comica scrisse e lesse una lettera indirizzata ad Andrea Agnelli, tra i principali sostenitori dell’iniziativa.

In questo monologo Luciana sottolinea il romanticismo del calcio popolare e e ironizza su quanto sia bello sognare che: “Una volta nella vita anche l’ultima squadra possa diventare la prima, che il Borgomanero segni tre gol al Bayern di Monaco”

Nel suo caso, la passione calcistica convive con un personaggio televisivo abituato a punzecchiare tutto e tutti ma è proprio questo il punto interessante: il tifo non deve cancella l’ironia, ma offrire, tramite essa, un altro punto di vista.