Per quale squadra tifa Novak Djokovic: il giorno che Nole si è schierato contro l'Inter in finale di Champions

A sorpresa Djokovic è un grande tifoso di una squadra italiana di Serie A, una passione che ha origini profonde e che l'ha portato a sentire profondamente la rivalità con l'Inter

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Il più vincente giocatore nella storia del tennis maschile è anche un grande appassionato di sport e di calcio, disciplina che quando riesce cerca di seguire da vicino, soprattutto se ha la possibilità di seguire la sua squadra del cuore, uno dei club più importanti e storici d’Italia. Scopriamo insieme che squadra tifa Novak Djokovic e com’è nata la sua passione.

La carriera dell’eterno Djokovic

Protagonista dell’era dei Big4 e delle accese rivalità con Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray, Djokovic è il giocatore che ha riscritto la storia dello sport della racchetta a suon di record su record, conquistando tutto ciò che c’era da conquistare in quella che da molti è considerata l’epoca d’oro del tennis. Nole infatti ha vinto ogni sorta di torneo, da tutti e nove i differenti Masters 1000, a tutti i tornei dello slam, passando per l’oro olimpico, ed è colui che può vantare la maggior parte dei primati di questo sport a livello maschile, a partire da quelli per il maggior numero di Major (24), dei trionfi alle ATP Finals (7), più Masters 1000 (40), ad aver chiuso per più volte la stagione in vetta al ranking (8) e ad aver passato più settimane al numero 1 ATP (428).

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La ragione dietro il tifo per il Milan

Tra un successo e l’altro è però importante anche sapersi distrarre e distogliere la testa dal tennis per ricaricare le pile. E, da grande appassionato, ecco che uno dei passatempi di Djokovic sono gli altri sport, come per esempio il calcio. Ma qual’è la squadra preferita di Re Nole? A sorpresa non si tratta di nessun club serbo, ma di una storica squadra di Serie A, il Milan.

Un tifo quello per i rossoneri che ha radici profonde per Djokovic, il quale in un’intervista al Corriere della Sera rilasciata nel 2023 aveva raccontato di essersi avvicinato ai colori rossoneri per merito del padre, ma anche di una grande icona del calcio jugoslavo che ha vestito la maglia del Milan nel periodo più florido dei rossoneri: “Per sono diventato un tifoso milanista? Per mio padre. E per Dejan Savicevic, il Genio”

Quando Djokovic si schierò contro l’Inter nella finale della Champions League 2024/2025

Da buon tifoso rossonero, Djokovic sente profondamente la rivalità (che nel suo caso certamente non è dovuta alla vicinanza cittadina) anche con i cugini nerazzurri, tanto che nel 2025 rivelò a ESPN Messico di fare il tifo contro l’Inter nella finale di Champions League poi vinta nettamente dal PSG: “Chi vorrei come vincitore della finale di Champions League e perché? PSG (risata, ndr.). Sono un grande tifoso del Milan. Rispetto per l’Inter, ma sono rossonero”.