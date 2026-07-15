Per quale squadra tifa Ultimo, il cantante del record di Tor Vergata e la dedica speciale all'idolo di sempre

Il cantautore romano, protagonista del concerto da 250mila spettatori a Tor Vergata, non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e per un giocatore in particolare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Con il concerto record dello scorso 4 luglio a Tor Vergata, nella sua Roma, Ultimo ha scritto una pagina di storia della musica italiana. Ma Niccolò Moriconi non è soltanto uno degli artisti più amati dal pubblico: fuori dal palco coltiva anche una grande passione per il calcio e una profonda ammirazione per uno dei campioni italiani più forti di sempre.

Ultimo, il concerto record di Tor Vergata entra nella storia

Il concerto del 4 luglio 2026 a Tor Vergata ha consacrato Ultimo come uno degli artisti più seguiti della musica italiana. Niccolò Moriconi, questo il suo vero nome, è riuscito a richiamare ben 250mila spettatori, frantumando ogni record. Con questo evento ha infatti stabilito il primato assoluto per il concerto a pagamento con il maggior numero di presenze nella storia d’Italia, superando il precedente record fatto segnare da Vasco Rossi con il Modena Park del 2017.

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Un traguardo senza precedenti per il cantautore romano, che al termine della serata ha voluto ringraziare i suoi fan con un messaggio pubblicato su Instagram: “Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia”.

Per quale squadra tifa Ultimo?

Ultimo non ha mai nascosto il suo tifo per la Roma. Nato nel 1996 e cresciuto nel quartiere di San Basilio, nella periferia nord-est della Capitale, il cantautore è da sempre legato ai colori giallorossi. Spesso presente allo stadio Olimpico, ha dedicato numerosi post sui social alla squadra del cuore e ai suoi calciatori, con alcuni dei quali ha instaurato anche un rapporto di amicizia.

La dedica all’idolo Francesco Totti

In più occasioni Ultimo ha condiviso fotografie insieme a Francesco Totti, il capitano simbolo della Roma e il suo idolo di sempre. Uno degli omaggi più significativi risale all’ottobre 2021, quando regalò il suo album “Solo” a diversi calciatori, tra cui Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo e lo stesso Totti. All’ex numero 10 riservò una dedica speciale: “Per Francesco, idolo di una vita, simbolo di Roma. Con amore”.

E quella a Daniele De Rossi

Anche con De Rossi il cantante ha sempre avuto un rapporto speciale. Durante un concerto al Palazzo dello Sport, alla vigilia dell’addio di Capitan Futuro alla Roma, Ultimo gli dedicò il brano “Buon viaggio”, accompagnandolo con un messaggio carico di stima e riconoscenza per quanto fatto in giallorosso: “A Daniele De Rossi va detto grazie, prima di tutto come uomo. È una grande persona”.

Le figlie di Totti al concerto record di Tor Vergata

Francesco Totti non era presente al concerto del 4 luglio a Tor Vergata, ma la sua famiglia era comunque ben rappresentata. Tra il pubblico c’erano infatti le figlie Chanel e Isabel Totti. Chanel, reduce dal successo a Pechino Express, ha assistito allo show insieme alla sorella minore, partecipando a una serata entrata nella storia della musica dal vivo in Italia.

I complimenti (e la battuta) di Russell Crowe

Di recente, in occasione del Taormina Film Festival, Ultimo ha ricevuto anche i complimenti a sorpresa di Russell Crowe. L’attore neozelandese, Premio Oscar e noto simpatizzante della Lazio, ha dichiarato: “Sono un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album “Solo”. Ha delle bellissime canzoni ed è un artista davvero di grande talento”. Poi è arrivata anche una simpatica frecciata sul piano calcistico: “È tifoso della Roma? Lo scuso, lo perdono. Perché la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio”.