La passione per l’Inter nata per una questione cronomatica, “Ogni volta” che risuona a San Siro: il rocker di Zocca è un fan dei nerazzurri ma in passato ha ammesso: “Non sono praticante”

Una delle più grandi icone della musica italiana, Vasco Rossi rappresenta ancora un punto di riferimento per tanti appassionati italiani lui che nel panorama artistico italiano è stato anche un pioniere. Qualche giorno fa ha spaventato tutti, quando è stato costretto a fermarsi a causa di un piccolo problema di salute che lo ha costretto a un’operazione alla schiena. Ma il “Blasco” non ha nessuna intenzione di fermarsi, il rock deve continuare a scorrere così come la sua passione per l’amata Inter.

Per chi tifa Vasco Rossi

Lo stadio è il suo elemento naturale non per gli eventi sportivi quanto per la sua capacità di attirare l’attenzione dei suoi fan sempre affezionatissimi. Ma forse pochi sanno che Vasco Rossi ha anche una grande passione per il mondo del calcio e in particolare per i colori dell’Inter. Una scelta nata in maniera decisamente soggettiva, non per un calciatore o per una passione che scorreva in famiglia ma per una semplice questione cromatica: “La passione è nata perché da bambino mi piaceva molto di più l’accoppiata tra il nero e l’azzurro piuttosto che quella tra il rosso e il nero o il bianconero. Scelsi la maglia per i colori e rimarrò per sempre fedele a quelli, anche se poi non è che sia particolarmente praticante”, ha rivelato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport rilasciata un paio di anni fa.

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“Ogni volta” e…la sofferenza: il legame con l’Inter

La sofferenza, un sentimento che tutti i tifosi conoscono molto bene. Spesso ad alimentare una passione più che i risultati positivi, sono le sconfitte e le delusioni. E Vasco sembra essere legato all’Inter anche da questo sentimento: “Iniziai a guardare l’Inter quando non andavo più in giro per locali la notte, e così potevo ritagliarmi del tempo libero la domenica pomeriggio. Ma quando ho iniziato a seguirla con continuità, la squadra perdeva sempre. Per almeno uan decina di anni è stato sempre così e ne soffrivo. Ma più di tutto il resto è stato quest’aspetto a farmi affezionare all’Inter”.

Nel legame con l’Inter però ci son o anche delle cose positive. Da qualche tempo allo stadio San Siro prima delle sfide dei nerazzurri risuona “Ogni volta”, una delle canzoni più belle del Blasco: “Per me è un grande orgoglio. Mi fa venire i brividi come ste fossi lì allo stadio con loro. E poi sembra anche portare fortuna”.

Ansa

San Siro come seconda casa: il record dice 36

I concerti negli stadi sembrano essere diventati quasi la normalità ma non sempre è stato così nella storia della musica italiana. E anche per questo Vasco è stato un pioniere. Il rocker è stato uno dei primi a portare la musica nelle arene con lo stadio San Siro che nel corso del tempo è diventato una specie di seconda casa. Gli stadi erano affari per le grandi band internazionale fino al rocker di Zocca che dal 1990 ha cambiato la musica: la prima volta risale al 10 luglio 1990 e da quel momento si è creato un legame unico. Vasco a San Sirop ha suonato per 36 volte, un vero e proprio record che sarà difficile da eguagliare e da battere per qualsiasi altro musicista.