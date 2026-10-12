I due attori tornano a interpretare Max Pezzali e Mauro Repetto nella seconda serie Sky sugli 883: cosa aspettarsi da Nord Sud Ovest Est e il loro rapporto con il calcio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli non interpretano Max Pezzali e Mauro Repetto, sono diventati Max Pezzali e Mauro Repetto. In Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original dedicata alla storia del duo di Pavia, i due attori, diretti da Sydney Sibilia, completano il viaggio intrapreso dopo il successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno. E, seppur in modo diverso, entrambi sono legati anche al mondo del calcio.

Nord Sud Ovest Est dopo il successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Il boom della prima stagione ha spianato la strada all’attesissimo seguito. Hanno ucciso l’Uomo Ragno ha conquistato oltre un milione di spettatori medi nella prima settimana, diventando la serie Sky Original al debutto più vista degli otto anni precedenti, per poi raggiungere circa due milioni con i primi due episodi. Se il primo capitolo ha raccontato l’ascesa di Max Pezzali e Mauro Repetto, il secondo ripercorre gli anni del successo travolgente degli 883.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione sugli 883

La seconda stagione, intitolata Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, è composta da otto episodi e riparte dal 1993, l’anno del secondo album. Ci sono i concerti, il viaggio in America, il progetto del film Jolly Blu e le prime difficoltà nel tenere insieme amicizia e lavoro. Il rapporto tra Max e Mauro cambia, fino alla decisione di Repetto di lasciare gli 883 per inseguire il sogno a stelle e strisce.

Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli: chi sono e dove li avevamo già visti

Elia Nuzzolo ha studiato recitazione a Prato e al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Prima di interpretare Max Pezzali, aveva recitato nel film RossoSperanza; nel 2024 è arrivato anche il ruolo del giovane Mike Bongiorno nella miniserie Rai Mike. Ha preso parte inoltre a Call My Agent – Italia. Matteo Oscar Giuggioli, originario di Rho, ha esordito al cinema con Gli sdraiati nel 2017. In televisione è apparso in Un passo dal cielo 5, Vivi e lascia vivere e Buongiorno, mamma!, dove ha interpretato Jacopo Borghi. Nel suo percorso figura anche Vostro Onore, con Stefano Accorsi. La serie sugli 883 è per entrambi quella della definitiva consacrazione.

Per quale squadra tifa Elia Nuzzolo: il debole per Buffon

Il rapporto di Elia Nuzzolo con il calcio passa soprattutto da un grande protagonista del calcio italiano: Gianluigi Buffon. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attore ha raccontato il suo debole per l’ex portiere, tanto da aver sognato, a un certo punto, di giocare proprio in quel ruolo. Ma essere un estimatore di Buffon non significa per forza tifare per la Juventus. Nuzzolo ha infatti chiarito la propria posizione con una definizione particolare: “Preferisco dire che sono un tifoso di Buffon”. Insomma, sulla squadra del cuore vige ancora il massimo riserbo.

Per quale squadra tifa Matteo Oscar Giuggioli

Giuggioli, invece, non ha mai nascosto di essere tifoso dell’Inter, manifestando la propria passione anche attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro. In un video girato durante una visita alla sede della società milanese, Giuggioli si è rivolto ai sostenitori interisti mandando loro un saluto e il classico bacio. Una curiosità: l’attore di Rho interpreta sì Repetto, ma è con Pezzali che condivide il tifo per la stessa squadra.