Per Raffaele Maiello ci sarebbe la fila

Il Corriere dello Sport di mercoledì ha fatto il punto sul futuro di Raffaele Maiello, ventiseienne centrocampista in forza al Frosinone.

Sul calciatore, che ha un contratto fino al 2022 coi ciociari, secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero Parma, Genoa e numerosi club di serie B come Crotone, che lo accoglierebbe così per la terza volta in carriera, Benevento e Bari.

"Abbiamo realizzato il sogno di inizio stagione, dopo Foggia è stata davvero dura, poi ci siamo fatti forza l’uno con l’altro e da veri uomini ci siamo rialzati" ha detto qualche giorno fa.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 16:45