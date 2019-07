Per Sabatini giocano nel Milan e nella Juve i più forti in A

Da ora fino a fine mercato (manca più di un mese e mezzo) potranno arrivare ancora altri top-player in Italia (da Lukaku a James, passando per tanti altri possibili nomi) ma sulla scorta di chi già c’è è divertente ipotizzare chi siano i giocatori più forti della serie A, ruolo per ruolo. A questo test si sottopone Sandro Sabatini. L’ex addetto stampa dell’Inter, oggi giornalista di Mediaset, parla a Radio Sportiva ed espone la sua personale classifica (suscettibile di cambiamenti se arrivassero altri big).

LA SCELTA – Sabatini dice: “In Italia il portiere piu forte è Donnarumma, il difensore Chiellini, l’attaccante Ronaldo, sul centrocampista invece non saprei”. Sui social in pochi gli danno ragione: “Chiellini in un altro campionato giocherebbe una gara sì e tre no” o anche: ” Eh, immagino che sia indeciso tra Pjanic, Rabiot e Matuidi…” mentre c’è chi posta un’immagine di Totò con la scritta “Ma mi faccia il piacere”.

JUVE SUPER – Il giornalista poi si sofferma sulla Juve ed elogia la campagna acquisti esprimendo però un dubbio: “L’impressione è che non sia finita qui: Ramsey e De Ligt sono due colpi da 90. E’ più forte dell’anno scorso e la corsa per la Champions è aumentata con DeLigt e Ramsey. Sarri ha una bella responsabilità. A parlare solo di gioco si naviga a vista nel campo dei gusti e della soggettività, perché il gioco deve tradursi in risultati. Ha nelle mani la Juve più forte degli ultimi anni e lui ha le potenzialità per fare molto bene, ma ha bisogno della pazienza dei tifosi e del supporto della società”.

SPORTEVAI | 15-07-2019 11:47