Per Schira non c'è solo Icardi per sostituire Higuain

Chi sarà il partner d’attacco di Cristiano Ronaldo nella prossima stagione? Se la posizione di Paulo Dybala è sempre più intoccabile in casa Juventus, altrettanto non si può dire di Gonzalo Higuain.

In questa stagione l’argentino ha offerto prestazioni altalenanti e secondo molti la sua cessione si avvicina. Si tratta, però, di un’operazione non facile, come spiegato anche da Nicolò Schira.

Chi al posto di Higuain?

Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno pianificando l’addio del Pipita in modo da poter arrivare ad un attaccante più giovane e che risulti più adatto a giocare con Cristiano Ronaldo.

“La Juventus – ha scritto il giornalista su Twitter – valuta la cessione di Gonzalo Higuain per liberare spazio salariale (stipendio da €7,5 milioni più bonus) per un colpo in attacco (Paratici vorrebbe uno tra Icardi e Gabriel Jesus). Operazione non semplice visto che il Pipita pesa a bilancio 18 milioni di euro”.

Oltre a Icardi, dunque, la Juventus avrebbe posato gli occhi su Gabriel Jesus, brasiliano del Manchester City che piace molto alla piazza.

I tifosi si schierano

“Tra i due Gabriel Jesus tutta la vita”, commenta Alessandro, uno dei follower di Schira. “O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare un peso nel bilancio”, aggiunge Ja, mentre per Filippo la Juventus non pare avere le idee chiare sui suoi prossimi investimenti in attacco: “Paratici vuole Icardi o Gabriel Jesus, due delle punte più diverse tra loro che possano esistere. Ma uno straccio di strategia e di idea di squadra c’è o fanno solo collezione di figurine?”.

Per Marco, invece, l’importante è cambiare: “Basta con Higuain, con Ronaldo funziona a tratti. Certo che Gabriel Jesus…”.

SPORTEVAI | 20-04-2020 11:16