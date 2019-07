Per Sciaudone biennale a Cosenza

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Società Novara Calcio per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Sciaudone". Questa la notizia pubblicata dal club calabrese sul proprio sito.

"Per il centrocampista, nato a Bergamo il 10 agosto 1988, si tratta di un ritorno in maglia rossoblù, avendo già militato nel club nella seconda parte della passata stagione – si legge nella nota del Cosenza – Approdato al "San Vito – Gigi Marulla" nella sessione invernale di calciomercato il calciatore, ribattezzato DS16 dalla tifoseria cosentina, ha contribuito in maniera determinante alla permanenza in cadetteria dei Lupi mettendo a repertorio 5 segnature e 1 assist in 16 presenze. Con la firma sul contratto, della durata biennale, Sciaudone si lega al Cosenza fino al 30 giugno 2021".



SPORTAL.IT | 24-07-2019 11:27