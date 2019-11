Per Sconcerti l'isterico Conte rischia provvedimenti

E’ ancora fissato nella mente e negli occhi di tutti il violento sfogo di Antonio Conte che, dopo la rimonta subìta dal Borussia Dortmund, ha scaricato ogni responsabilità prendendosela con la società che non lo avrebbe accontentato sul mercato e con l’inesperienza dei suoi giocatori. Una presa di posizione che un po’ tutti hanno trovato eccessiva. Il confine forse è stato superato perchè che fosse un allenatore abituato a lamentarsi un po’ lo si sapeva, ma stavolta è andato oltre.

SCONCERTATI – I tifosi sono rimasti delusi e perplessi perchè alla beffa per la sconfitta pesante in Germania, quando già avevano pregustato l’impresa dopo il primo tempo, si è aggiunto lo sconcerto nel sentire il proprio tecnico inveire in maniera così pesante, lanciando segnali preoccupanti anche per il futuro.

I MOTIVI – Con la squadra seconda e una qualificazione in Champions ancora in ballo aveva senso alzare un simile polverone? Per molti la risposta è no ed anche Mario Sconcerti bacchetta Conte.

ASSEMBLEA – L’editorialista del Corriere della Sera scrive che a Conte oggi si perdona ogni eccesso perché è un grande allenatore, ma a Dortmund ha letteralmente fatto un’assemblea contro la propria società.

LICENZIATO – Sconcerti sottolinea: “Chiunque di noi in qualunque azienda sarebbe stato oggi pesantemente ripreso se non licenziato. Siamo vicini alla giusta causa. Una rivolta isterica consumata senza una spiegazione sulla partita persa, un parere su come l’Inter abbia potuto prendere tre volte lo stesso gol in 20 minuti”.

IL CLUB – Il giornalista ipotizza che forse per Conte la pressione di una città aperta ed esigente come Milano è troppa e che forse è troppo che l’Inter non vince e Conte non regge la sua voglia. Ma siamo oltre la crisi di nervi. E conclude sottolineando che la società non ha il diritto di intervenire, ha il dovere. Altrimenti fa un danno a se stessa, alla squadra e a qualunque gestione futura.

SPORTEVAI | 07-11-2019 08:39