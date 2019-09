Per Sconcerti Sarri non fa paura e anche il Milan può inserirsi

Non sembra avere ancora un padrone questo campionato. Non la Juve degli 8 scudetti di fila, alle prese con problemi di integrazione tattica, di infortuni e di rosa extra-large da gestire, non la stessa Inter che è lissù ma non brilla o almeno non ancora, non il Napoli che palesa amnesie difensive troppo di frequente. E allora ecco che si aprono anche altri scenari per un torneo incerto come mai in questi ultimi anni, per quel che si può dire oggi. E’ il parere di Mario Sconcerti che sottolinea nel suo editoriale sul Corriere della Sera il buon uso del calendario fatto dall’Inter e l’evidente difficoltà della Juve.

COSA NON FUNZIONA – Il giornalista si sofferma su Sarri e mette il dito nella piaga scrivendo che un buon profeta ha bisogno di buoni ascoltatori. “I giocatori della Juve non lo sono più, sono piccole aziende, hanno vinto moltissimo, non devono dimostrare niente. Se non ti vado bene cedimi, se puoi“. Poi rievoca il fantasma di Allegri che “era noioso, insistente signore vendicativo. Alla fine molti si sono vendicati di lui. Era temuto, ma la paura è un sentimento, muove legioni”. Quella paura che non fa Sarri che vuole solo convincere il suo prossimo.

LA SORPRESA – Ecco quindi che con una Juve così piena di noia diventa un campionato incompleto, può venire in mente ad altri di riempirlo. Per Sconcerti anche il Milan può inserirsi e la verità sui rossoneri la sapremo nel derby, l’Inter sarà il primo avversario ad altezza della stagione. “Non stupitevi: se partiamo dall’ipotesi che la Juve ha problemi, la qualità delle soluzioni si abbassa, porta dentro molti concorrenti”. Infine un attacco a un talento rossonero: “Rebic ha dato più equilibrio al Milan perché permette a Paquetá di diventare marginale. Paquetá o decide le partite, o è inutile. Finora è stato inutile”.

