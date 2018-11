Per Simone Inzaghi è già tempo di spareggio

Il primo pareggio stagionale va di traverso a Simone Inzaghi. Passato di slancio e con un turno d’anticipo il girone di Europa League, la Lazio non va oltre l’1-1 sul campo del Sassuolo, mancando un’occasione importante, quella di guadagnare tre punti sull’Inter e soprattutto di tenere le distanze dalla Roma, che si fa sotto a tre punti per la corsa al quarto posto.

Inzaghi non nasconde la delusione: “Abbiamo interpretato bene la partita, ma abbiamo sofferto il palleggio del Sassuolo. Il gol lo abbiamo regalato, sono arrabbiato per questo. Peccato, volevamo vincere per consolidare il quarto posto. Il palo di Immobile ci avrebbe riportato in vantaggio, poi nel secondo tempo ci è mancato il guizzo”.

L’alibi dell’impegno di giovedì sera, ma la mente dell’allenatore va già alla sfida-spareggio contro il Milan in programma dopo la sosta: “Non è semplice preparare bene la partita quando giochi in coppa, però i ragazzi stasera sono stati bravi. La partita contro il Milan sarà già fondamentale, dovremo mettere in campo tutta la rabbia possibile”.



SPORTAL.IT | 11-11-2018 22:10