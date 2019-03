Per Tancredi Palmeri la gara a poker Icardi-Inter è finita così

E’ vigilia di Europa League e domenica c’è il derby ma sembra impossibile parlare di Inter senza toccare il caso-Icardi. Nel suo editoriale su Tmw Tancredi Palmeri fa il punto della situazione e rivela: “Nella giornata di lunedì il Real Madrid (proprio nelle stesse ore dell’arrivo di Zidane) ha contattato l’entourage di Icardi. Un contatto molto più approfondito rispetto al passato, una panoramica sulla situazione generale per prendere visione di quanto sarebbe immediato o difficile l’affare, e una intenzione ben precisa espressa dal Real Madrid. L’offerta non è del tutto definita: per ora sul piatto c’è quella del Napoli da 9 milioni di € a stagione + 2 di bonus, e l’interesse della Juventus di nuovo intensificatosi decisamente negli ultimi giorni. Ma il Real Madrid ha comunicato esplicitamente che non avrebbe problemi a migliorare l’offerta del Napoli”.

LE RICHIESTE – “A questo punto la partita a poker tra Icardi e l’Inter volge al termine – mentre per inciso ci sarebbe una stagione da portare a termine nel migliore dei modi per la squadra, ma sotto quel punto di vista la situazione è addirittura peggiorata. Icardi infatti aveva in principio posto la conditio sine qua non della restituzione della fascia di capitano per tornare in campo. E la scorsa settimana aveva fatto sapere che avrebbe potuto soprassedere a patto di poter incontrare vis-a-vis il presidente Zhang prima del derby, alla presenza di Marotta. Sembrava una richiesta fattibile, tanto più che un incontro simile lo aveva ottenuto Perisic nei giorni caldi del suo ventilato addio”.

LA RETROMARCIA – “E invece retromarcia brusca dell’Inter, e con modalità strane: non Marotta (e nemmeno Ausilio, assente per la prima volta dalle ultime riunioni Marotta-Icardi staff) ma stavolta Gardini avrebbe fatto sapere che l’Inter non acconsentiva a nessun incontro. Forse una cena tra presidente e ex capitano avrebbe potuto portare Icardi in campo per il derby, ma pare che la società abbia scelto altrimenti (mentre nel frattempo nessuno sa ancora perché la fascia sia stata tolta)”.

SPORTEVAI | 13-03-2019 09:10