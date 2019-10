Per Tancredi Palmeri questa Inter meglio di quella del Triplete

Comprensibile la soddisfazione nel vedere l’Inter modellata a immagine e somiglianza di Conte superare il Borussia Dortmund e tornare in corsa per la qualificazione in Champions. Giusto applaudire i nerazzurri per come hanno saputo domare i tedeschi e ovviare anche al rigore sbagliato da Lautaro, ma il rischio di incensare troppo una squadra che ha da poco iniziato un percorso di crescita e di cambiamento è alto.

I LIMITI – L’Inter sta sublimando i propri limiti ma – soprattutto quando ci sono tanti infortunati come ora – sa di avere ancora delle lacune da colmare. Incoraggiano i progressi ma sicuramente è presto per fare paragoni e per essere sicuri di aver cancellato il recente passato.

DIETROFRONT – Non la pensa così Tancredi Palmeri. Il giornalista su twitter si lancia in elogi sperticati dei nerazzurri: se ieri aveva ipotizzato che fosse anche meglio uscire dalla Champions per poter puntare al titolo, stavolta si lascia prendere dall’entusiasmo.

IL PARAGONE – Per il giornalista questa Inter lo ha emozionato anche più di quella di Mourinho e del Triplete e lo scrive sui social senza pudore.

IL TWEET – Tancredi Palmeri scrive: “Borussia dominato e senza nemmeno affannarsi. Nemmeno ai tempi della semifinale di Cuper e del Triplete di Mourinho mi era capitato di vedere una partita di girone in casa contro una grande condotta con tale diligenza e tempismo. Piano perfetto di Conte”.

SOPRANNOMI – Poi si sbizzarisce anche in soprannomi goliardici e aggiunge: “La padronanza del campo e dei tempi si concretizza soprattutto in Barella, scioccante nel coraggio, la lucidità e il cambio di passo. Il vero Lazzaro dell’Inter è Candreva e poi c’è Esposithimovic“.

LE REAZIONI – Nel popolo nerazzurro (e non) si levano voci di dissenso: “Forse hai battuto la testa molto forte…” o anche: “Un’epica che non esiste”. C’è anche chi ironizza: “Siccome dal triplete in poi ne avete giocate tante”.

LE REPLICHE – Qualcuno che la vede come lui c’è ma forse non tifa Inter: “D’accordissimo. Perfetta scuola Juve, finalmente l’allenatore sta infondendo i principi giusti e gli approcci mentali che solo un autentico juventino può avere”. Più scettici i nerazzurri: “Troppi rischi nel secondo tempo. Il pareggio era nell’aria ad un certo punto”. Infine c’è chi ne approfitta per criticare il tecnico precedente: “A qualcuno manca Perisic?? Spero Spalletti guardi questa partita. Ha tenuto Candreva in panchina tutto l’anno”.

SPORTEVAI | 24-10-2019 08:56