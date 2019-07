Per Teodosic c'è un'alternativa serba

A inizio carriera è stato visto a Treviso e ora potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riferito da il ‘Resto del Carlino’ la Virtus Bologna sta prendendo in considerazione l’ingaggio di Stefan Markovic, serbo in scadenza di contratto al Khimki, visto che il suo connazionale Milos Teodosic non ha ancora sciolto le riserve, anche perché corteggiato da Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, tra le altre.

Markovic, 31 anni, ha giocato anche con Valencia, Banvit, Malaga e Zenit San Pietroburgo.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 09:22