Per Wanda Nara e Mauro Icardi è il momento di festeggiare

A Mauro Icardi, dopo il comunicato che ha segnato l’ennesima frattura con la tifoserie organizzata interista, forse le aspettative dei sostenitori avrebbero richiesto altro. Le dichiarazioni rassicuranti (con la costante limitazione temporale) della moglie agente, Wanda Nara, rilasciate in esclusiva a Verissimo alludono a una soluzione pacifica con l’Inter. Senza svelare il come, che più preme ai tifosi.

Sul profilo Instagram di Wanda e degli amici presenti, proliferano video e immagini tratte dalla giornata trascorsa per festeggiare la Pasqua e la suocera di Maurito, NoraColosimo.

Nelle stories, la Nara ha postato una cronaca puntuale della giornata: la preparazione della grigliata, i festeggiamenti insieme, il canto con allegro brindisi conclusivo. E ha taggato gli amici presenti, abituali compagni di uscite che a pieno titolo fanno parte del clan Icardi.

Tra questi non compare il fratello Guido che, insieme alla sorella Ivana(reclusa nella casa del GF), ha palesato le difficoltà di mantenere un legame con il noto calciatore imputando la responsabilità di questo allontanamento proprio a Wanda Nara.

Le indiscrezioni sul possibile trasferimento di Icardi all’estero (PSG, in particolare), poi, non fanno che alimentare lo scontento degli interisti e l’ipotesi che vuole già segnato l’addio all’ex capitano. E forse anche quello della società guidata da Beppe Marotta, che cela (ma non troppo) l’insofferenza nei confronti delle richieste della moglie agente dell’attaccante argentino. Nulla che, a modo suo, non abbia palesato la signora Icardi sui social con frasi sibilline.

VIRGILIO SPORT | 23-04-2019 12:44