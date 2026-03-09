Perathoner vola dal dramma olimpico al trionfo paralimpico: oro Italia

Il 39enne altoatesino ha staccato di oltre 2" l'australiano Tudhope e di 3'' il coreano Jehyuk

Il primo oro per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina e’ arrivato con Emanuel Perathoner nello snowboard cross. Il 39enne altoatesino ha staccato di piu’ di 2″ l’australiano Ben Tudhope e di 3 il coreano Lee Jehyuk. “Rinato” dopo cinque anni, la perdita di un ginocchio e infiniti allenamenti, da due Olimpiadi per normodotati Perathoner e’ approdato infine all’oro paralimpico nella sua disciplina: lo snowboard.