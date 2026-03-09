Il primo oro per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina e’ arrivato con Emanuel Perathoner nello snowboard cross. Il 39enne altoatesino ha staccato di piu’ di 2″ l’australiano Ben Tudhope e di 3 il coreano Lee Jehyuk. “Rinato” dopo cinque anni, la perdita di un ginocchio e infiniti allenamenti, da due Olimpiadi per normodotati Perathoner e’ approdato infine all’oro paralimpico nella sua disciplina: lo snowboard.
Perathoner vola dal dramma olimpico al trionfo paralimpico: oro Italia
Il 39enne altoatesino ha staccato di oltre 2" l'australiano Tudhope e di 3'' il coreano Jehyuk
