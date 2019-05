Percassi anticipa il futuro di Gasperini

Champions o no, l’Atalanta in estate non smobiliterà. Sia sul fronte allenatore che su quello giocatori.

Ad anticipare l’inversione di tendenza per un club storicamente abituato a valorizzare e vendere i propri gioielli è stato il presidente Percassi, che ha parlato a margine dell’evento 'Gazzetta Night'.

Primo punto, blindare Gasperini, artefice principale di una stagione che vede la Dea in finale di Coppa Italia e in corsa per il quarto posto in campionato: “Siamo fortunati che Gasperini sia il nostro tecnico, resterà a vita all'Atalanta. L’ho già detto tante volte. I contratti sono chiari e non abbiamo neanche minimamente affrontato il problema”.

Sul mercato che verrà: “Abbiamo già ricevuto tante offerte, ma le abbiamo rifiutate tutte. Noi in estate vogliamo rinforzare e non indebolire la squadra”.

Infine, Percassi ha parlato del sogno-Champions: “Dobbiamo fare un finale ottimo, ma non sarà facile perché ci aspettano delle gare complicate. L'Inter è forte, riuscirà sicuramente ad andare in Champions. Noi abbiamo partite più difficili. Già oggi però, ripeto, siamo tutti contentissimi".



SPORTAL.IT | 09-05-2019 23:18