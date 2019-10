Percassi assolve l'Atalanta: "Momento comunque magico"

L'Atalanta non intende arrendersi dopo la beffarda sconfitta di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro, la seconda in due presenze in Champions League.

Lo ammette senza giri di parole Antonio Percassi, intervenuto a 'Bergamo Tv' nella serata di mercoledì. "Stiamo passando a un'altra storia, irripetibile e incredibile – ha dichiarato il presidente orobico -. Dobbiamo prenderla con un altro spirito, ieri potevamo anche vincerla, ma ogni partita in Champions League è una lezione. Stiamo imparando ogni giorno di più, è come se stessimo andando all'università".

"Il nostro momento è magico, prendiamolo per quello che è. Tutti ci invidiano, parlano di noi come un modello, di gioco, di struttura societaria, per il fatto di avere lo stadio nuovo. Ora dobbiamo essere umili e imparare cose che non conoscevamo", ha aggiunto il numero uno della Dea.

SPORTAL.IT | 02-10-2019 21:57