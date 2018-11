Percassi fa chiarezza su Gasperini

Otto anni dopo la breve e infelice parentesi all’Inter, Gian Piero Gasperini potrebbe tornare ad allenare una grande del calcio italiano. Le voci delle ultime ore lo danno infatti tra i papabili per la panchina del Milan per la prossima stagione, qualora Rino Gattuso non venisse confermato.

Voci che però vengono respinte con forza dall’Atalanta, attraverso le parole dell’ad Luca Percassi: "Credo non ci sia nulla e che siano voci infondate. Durante la settimana di sosta per le nazionali bisogna pur scrivere qualcosa, ma il calciomercato al momento è l'ultimo dei nostri pensieri”.

Del resto la squadra ha ripreso a marciare dopo il lungo contraccolpo per l’eliminazione nel playoff di Europa League e il progetto della società è di legarsi a lungo termine con il tecnico torinese, reduce dal sonante trionfo sull’Inter.

Percassi svela le doti 'divinatorie' dell'allenatore della 'Dea': “La partita contro l'Inter, con Mancini e Djimsiti in campo e due terzi della difesa titolare fuori per infortunio, è la dimostrazione che una rosa ampia serve anche senza Europa. Il sabato prima del 4-1 all'Inter, durante la rifinitura, Gasperini ci aveva pronosticato una grande partita di Djimsiti su Icardi e anche il suo gol di testa".

SPORTAL.IT | 20-11-2018 15:10