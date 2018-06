Percassi fa il punto sul mercato

Durante un intervento a margine della conferenza di presentazione delle nuove divise da gioco, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha chiarito alcune voci di mercato: "Stiamo valutando Jankto, il giocatore ha la volontà di giocare con noi, vedremo. La questione Mandragora è troppo complessa, le cifre sono folli".

Nelle ultime settimane Gomez è stato accostato alla Lazio ma Percassi ha le idee chiarissime: "Il Papu è incedibile, lo dico per l'ultima volta".

L'imprenditore bergamasco commenta poi la sentenza UEFA del Milan che, TAS permettendo, permetterebbe alla 'Dea' di non disputare gli spareggi: "Al momento siamo ai preliminari e il nostro programma rimane tale, la squadra andrà in ritiro come stabilito. Preferiamo parlare di ciò che succede sul campo, l'obiettivo è quello di costruire una squeadra competitiva anche in campo internazionale".

In conclusione una parentesi su Gasperini: "Fosse per me, terrei il mister per tutta la vita. Ha grandi qualità e non perde occasione per dimostrarlo, è una certezza. Decideremo con lui cosa fare ma a prezzi ragionevoli".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 14:50