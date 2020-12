Percassi: "Gomez? Argomento chiuso"

Il Presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha rilasciato una lunga intervsta all’Eco di Bergamo. Il numero uno dei bergamaschi ha definitivamente chiuso il caso Papu Gomez e rivolto parole di stima al tecnico Gian Piero Gasperini

“Il caso Papu? No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L’argomento per me è chiuso. Punto. Gasperini a vita. E non solo lui. Anche tutta la struttura. Questa organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando risultati incredibili”.

Se ci fossero ancora dubbi, la posizione della società è più che chiara.

OMNISPORT | 31-12-2020 11:11