Percassi raggiante: "Possiamo farcela"

Dopo la storica qualificazione agli ottavi di Champions, che ha fatto dell'Atalanta la prima squadra capace di tagliare questo traguardo dopo aver perso le prime tre partite della fase a gironi, il destino europeo sorride ancora alla Dea, accoppiata al Valencia nel primo turno ad eliminazione diretta.

Sognare di proseguire il cammino non è utopia e il presidente Antonio Percassi, intervistato da 'Sky Sport', ne è consapevole: "Nella mia classifica ideale l'avversario ideale era proprio il Valencia. Gli squadroni speriamo di incontrarli più avanti, ma comunque occhio a non sottovalutarli. Poteva andare decisamente peggio, per noi è una splendida esperienza e un regalo magnifico per tutti i nostri tifosi. Ce la giocheremo".

"Siamo andati all'università, abbiamo visto l'aria che tirava nelle prime tre partite poi siamo migliorati molto e siamo qui" ha aggiunto il presidente atalantino ripensando al cammino nel girone.

E chissà che il mercato non porti qualche rinforzi. Percassi glissa: "Pensiamo a finire bene il 2019 contro il Milan, poi faremo i ragionamenti del caso insieme al mister. Se ci sarà possibilità di migliorare l'organico lo faremo".



SPORTAL.IT | 16-12-2019 12:53