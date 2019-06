Percassi spiega il mercato dell'Atalanta

Ai microfoni di Bergamo Tv il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato anche di mercato. "Ilicic e Gomez restano al 100%, sono sotto contratto. Sono giocatori di un'altra età. Zapata? Valutiamo. Parleremo con il mister, se ci sono valide alternative si può ancora ragionare. La cosa importante è che ti chiedano i giocatori, se non te li chiedono è un problema" ha sottolineato.

"Lazzari? Siamo agli inizi, dobbiamo valutare non solo un giocatore per ruolo. Dobbiamo prendere giocatori a condizioni che l'Atalanta può permettersi. Sportiello? Se andasse via Berisha, una possibilità esiste" ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 03-06-2019 23:17