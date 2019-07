Percassi svela il futuro di Zapata

Intercettato all'allenamento dell'Atalanta, Antonio Percassi ha fatto il punto sul mercato in entrata: "Muriel è stato un acquisto straordinario, per Pasalic abbiamo trovato senza problemi l'accordo per il rinnovo del prestito con il Chelsea".

Diversi top club sono interessati ai giocatori nerazzurri ma il presidente della 'Dea' assicura: "I migliori, Zapata in testa, restano all'Atalanta. Vorrei che rimanesse anche Mancini, in ogni caso sarà rimpiazzato adeguatamente".

L'attaccante colombiano è seguito con interesse da Inter e Napoli mentre sul difensore, oltre alla Roma, c'è il Milan.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 06-07-2019 16:32