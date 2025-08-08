Virgilio Sport
Perché Alisha Lehmann ha preferito il Como Women alla Juventus per il suo rilancio, la proprietà e il ruolo di Chiellini

La calciatrice ha optato per la continuità e non per la panchina in una squadra di protagoniste che lasciavano poco spazio alla svizzera

Elisabetta D'Onofrio

Di investimenti garantiti come l’operazione Alisha Lehmann, se ne annoverano in un numero esiguo. Il sipario è calato sull’anno trascorso a Torino, alla Juventus Women, con 22 presenze ufficiali e 2 gol, problemi fisici che hanno condizionato la sua continuità e rischiato di compromettere la sua convocazione nella nazionale elvetica alla vigilia di Euro2025.

Ma quanto riesce a smuovere, sul piano del carisma, dei social e dell’economia il suo brand non conosce crisi e pure al Como – il trasferimento è cosa fatta – non potrà che generare opportunità sul piano sia personale sia calcistico-societario.

La decisione di lasciare la Juventus Women

Con il trasferimento sul lago di Como, in un crescendo di una stagione tormentata anche per via della separazione dal compagno-giocatore Douglaz Luiz (per lui si paventa un trasferimento all’Aston Villa, di ritorno in Premier) co-protagonista dell’arrivo alla Juventus, Alisha Lehmann ha optato per un ruolo nel Como di proprietà del fondo americano Mercury/13, Serie A italiana, che la avvicina sul versante logistico alla sua Svizzera preservandola dalla panchina.

Convivere con la costatazione che avrebbe comunque sofferto e delle compagne che le erano davanti, nelle graduatorie del tecnico Massimiliano Canzi, deve aver indotto Alisha Lehmann a riconsiderare la sua permanenza a Torino seppure a un anno di distanza dal suo ingresso trionfale alla Continassa. A Como non faticherà a vestire la maglia da titolare, perché le sue caratteriste tecniche lo lasciano prevedere e a livello strategico i contratti e l’interesse di possibili sponsor sarebbero ovvia e conseguenza possibile.

Alisha Lehmann durante i recenti Europei

Quanto ha incassato la Juve

La Juventus Women, stando ai rumors che vertono su quanto incassa dalla sua cessione, dovrebbe percepire una cifra che ammonta a circa 30.000 euro (il valore massimo del cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 50.000) rientrando dell’investimento fatto con l’Aston Villa. A Como arriva una protagonista assoluta della scena, con poi l’esperienza e l’acume di Giorgio Chiellini si sveleranno i piani reali su di lei del club.

Nel marzo 2024 il fondo di investimenti statunitense Mercury/13, infatti, ha acquistato il Como Women per creare la prima multiproprietà di squadre femminili tra Europa e America Latina.

La proprietà del Como Women e il ruolo di Chiellini

Un progetto di Victoire Cogevina Reynal, co-fondatrice del gruppo opera nell’industria del calcio anche se, ad ora, il Como Women è il primo tassello: poche settimane fa Mercury/13 ha annunciato l’ingresso dell’ex stella di Chelsea e United, Juan Mata, tra gli investitori, un gruppo che comprende anche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus e co-proprietario del Los Angeles FC.

Una figura che ha già incrociato Alisha alla Continassa. E che conosce bene, anche in qualità di esperto di comunicazione (ha un’agenzia che segue numerosi sportivi e sportive, ndr) il potenziale legato alla calciatrice svizera da ben 17 milioni di followers. Una professionista che ha acceso i riflettori sulla potenza delle piattaforme digitali, sul versante adv e come attivista per i diritti delle donne e la lotta alla discriminazione di genere.

Chi è Alisha Lehmann

Svizzera, calciatrice dal curriculum notevole, Alisha Lehmann è una influencer di fatto sui social, dotata di un patrimonio che nulla ha da invidiare ai colleghi del più blasonato calcio maschile.

Il suo pubblico è più numeroso delle celebri colleghe Alexia Putellas, Alex Morgan e Megan Rapinoe e questo numero, che è solo un numero, è destinato a salire complice l’abilità nel gestire la comunicazione su queste piattaforme e i rapporti con gli sponsor.

L’ala svizzera, infatti, è le calciatrici più seguite al mondo ed è spesso etichettata, dai media britannici soprattutto, in base alle sue scelte in termini di aspetto fisico, alla sua decisione di curare molto il suo aspetto e di seguire una carriera parallela da influencer. Su Instagram annovera quasi 17 milioni di followers che diventano 8 su TikTok, giusto per citare qualche dato.

