Perego: "La Virtus non è solo Teodosic"

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Federico Perego ha presentato il match sempre molto sentito in campo e fuori che attende i biancorossi nella quarta di giornata di Serie A; domenica alle 19 alla Vitrifrigo Arena arriva la Segafredo Virtus Bologna, in testa alla classifica insieme al Banco di Sardegna Sassari: “Stiamo recuperando tutti i ragazzi, Pusica sarà della partita; daremo tutto quello che abbiamo per questa gara molto attesa contro una delle squadre più forti del campionato e che finora è imbattuta in incontri ufficiali”, ha detto Perego.

“Chapman si è inserito bene in gruppo, è in buono stato di forma. La difesa sarà molto importante: di fronte avremo grandi giocatori e dovremo provare a limitarli. Teodosic ha grande intelligenza cestistica, è il cervello della Virtus, senza dimenticare però anche Markovic, Weems, Hunter e Gamble” ha aggiunto il timoniere biancorosso.

“Con il rientro di Pusica avremo un po’ più di playmaking, consentendo a Mussini di rifiatare rispetto ai minuti giocati nei primi due match. Tutti siamo consapevoli dell’importanza di questa partita per la rivalità tra Pesaro e Bologna, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo messo in campo nella gara di esordio davanti ai nostri tifosi”, ha concluso il coach dei marchigiani.

SPORTAL.IT | 12-10-2019 15:50