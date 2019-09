Perego si aspetta momenti difficili a Sassari

Per andare a vincere a Sassari servirà una grandissima prestazione da parte della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Il suo coach, Federico Perego, ne è pienamente consapevole. "Dobbiamo fare meglio in difesa e ad essere pronti ai momenti difficili che ci saranno a Sassari dovuti anche alla loro fisicità. La Dinamo ha molta qualità, usa molto il post basso, vanno a rimbalzo in attacco e dovremo fare attenzione a questi fattori. In Sardegna troveremo un clima caldo e saranno molto carichi, dovremo essere pronti a un inizio match molto intenso da parte loro".

"Andiamo a giocare sul campo della squadra più in forma in questo momento come hanno dimostrato le vittorie della Supercoppa e il successo di Varese" aggiunge il timoniere biancorosso.

SPORTAL.IT | 28-09-2019 11:44