Perez avverte Modric e l'Inter

Durante la conferenza di presentazione di Thibaut Courtois, acquistato dal Real Madrid per quaranta milioni di euro, il presidente dei blancos Florentino Perez ha commentato: "La camiseta blanca dev'essere indossata solo dai numeri uno".

"La storia del Santiago Bernabeu merita i più forti giocatori del mondo – ha proseguito Perez – e dobbiamo sforzarci per portare avanti questa nostra identità, assicurandoci anche che verrà meritatamente rappresentata dalla cantera".

Il presidente del Real Madrid ha risposto un secco "no" a tutte le domande inerenti al caso Modric, da giorni accostato all'Inter, ma il croato è stato inserito nella lista dei convocati per la gara contro l'Atletico Madrid, valida per la Supercoppa Europea.

SPORTAL.IT | 09-08-2018 15:25