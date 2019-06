Pergolettese e Contini non si lasciano

Sono bastati pochi minuti di trattativa per trovare l'accordo tra la Pergolettese e Matteo Contini: la loro collaborazione proseguirà anche nella prossima stagione in serie C.

"Era l'obiettivo per entrambi, arrivare a un punto d'incontro per proseguire la nostra collaborazione. Ci siamo accordati in pochi minuti. Sono contento di rimanere in questa società e poter proseguire nel lavoro svolto in questa stagione, pur sapendo che nella prossima stagione il livello tecnico si alzerà e l'obiettivo sarà quello della salvezza" ha detto il tecnico dei lombardi.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 21:21