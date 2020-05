L’Allianz Trieste ha esercitato l'escape nel contratto di Hrvoje Peric: potrebbe però non essere finita, non è ancora chiaro se le due parti rinegozieranno un nuovo accordo, come riferito da Superbasket Daily.

Il lungo croato ex Treviso, Cremona e Venezia in questa stagione ha fatto registrare 10 punti e 4,6 rimbalzi di media in LBA.

SPORTAL.IT | 16-05-2020 11:20