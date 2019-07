Perin a un passo dal Benfica

Mattia Perin sembra sempre più vicino a lasciare la Juventus per trasferirsi in Portogallo. Non al Porto però, che pure si era fatto avanti per il portiere ex Pescara e Genoa, bensì al Benfica.

Il club di Lisbona sarebbe intenzionato a formalizzare un'offerta da 15 milioni per il giocatore, con la Juventus propensa ad accettarla: Perin è infatti arrivato dal Genoa per 12 milioni e la Vecchia Signora potrebbe quindi concretizzare una nuova plusvalenza.

D'altra parte le possibilità di trovare spazio in squadra per Perin, già chiuso da Szczesny nella passata stagione, sono ancora inferiori nella prossima dopo il ritorno in bianconero di Gianluigi Buffon.

SPORTAL.IT | 13-07-2019 23:29