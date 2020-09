Perin dalla Juve al Genoa, è ufficiale

Conferma tra i pali del Genoa per Mattia Perin. Il portiere, infatti, è stato nuovamente ceduto dalla Juventus a titolo temporaneo nella squadra in cui si è messo in mostra per la maggior parte della carriera: sarà ancora lui a difendere la porta dei liguri nella prossima annata.

A confermare ufficialmente la cessione è stata la stessa Juventus: “Anche nella stagione 2020/2021 Mattia Perin giocherà nelle fila del Genoa. E’ infatti ufficiale l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive dell’estremo difensore da parte della società rossoblu”.

Già in giornata il direttore sportivo del Genoa, Faggiano, aveva evidenziato come Perin fosse in arrivo: “E’ voluto fortemente tornare e poi mi ha detto: ‘Direttore, facciamo una squadra forte’. Mi piace quest’ambizione, è lo spirito giusto. Anche lui negli ultimi mesi non ha brillato, può fare di più. Ma lo spirito è quello giusto”.

OMNISPORT | 04-09-2020 21:10