Perin: "Ho imparato tanto, ora voglio giocare"

Mattia Perin è pronto per la sua nuova avventura al Benfica, nel campionato portoghese, dopo una stagione un po' sottotono da vice-Szczesny alla Juventus: "Sono contento – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport – perché vado al Benfica, dove potrò giocare la Champions. Sarà un'avventura avvincente, voglio mostrare il mio valore e mettere in pratica tutto quello che ho imparato anche nell'ultima stagione alla Juve".

"Vado in Portogallo con tanto entusiasmo – ha proseguito il portiere – Sia Rui Costa sia il mister mi hanno voluto fortemente e io non ho avuto alcun dubbio, ho sempre sperato di poter fare un'esperienza all'estero. Ora sto recuperando dall'infortunio, rientrerò in campo tra metà settembre e inizio ottobre, il mio obiettivo è conquistare una maglia per l'Europeo del prossimo anno".

"A Torino ho trovato un gruppo di giocatori esemplari sia fuori che dentro al campo, ho imparato tanto perchè sono tutti campioni. Per questo ringrazio la società, mi ha insegnato molto" ha poi concluso Perin, parlando della sua esperienza bianconera.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 22:59