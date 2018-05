Perin, parla un grande ex: "Vai dappertutto, ma non alla Juve..."

Uno dei primi affari di mercato della Juventus nell’estate successiva alla conquista del settimo scudetto consecutivo sarà quello relativo all’acquisto del portiere da affiancare a Wojciech Szczesny. L’addio di Gianluigi Buffon, che sembra destinato a concludere la carriera al Paris Saint-Germain, ha aperto infatti un vuoto tra i pali, ma in casa bianconera non si vuole lasciare nulla di intentato, così al polacco dovrà essere affiancato un estremo difensore affidabile. Di esperienza o giovane? Al momento tutti gli indizi sembrano far pensare a Mattia Perin, potenziale erede dello stesso Buffon come titolare della Nazionale, considerando anche le difficoltà di Donnarumma.

Il capitano del Genoa sembra aver scelto proprio di approdare a Torino, convinto di potersi giocare il posto con Szczesny. La trattativa tra le due società deve in verità ancora partire e allora un illustre predecessore di Perin, Stefano Tacconi, ha espresso il proprio parere, come sempre senza peli sulla lingua. L’ex portiere anche della Nazionale, che curiosamente ha chiuso la carriera proprio al Genoa, approdandovi dopo 9 stagioni alla Juventus, è stato intervistato da ‘Il Secolo XIX’, consigliando il giovane ex collega: “Non condivido la scelta di Perin di andare alla Juventus. È il capitano del Genoa, ha 25 anni ed è bravissimo: perché deve rischiare di giocare solo una parte della stagione? Fossi in lui andrei altrove, ovunque, ma non alla Juve: al Napoli, alla Roma…”.

Parole che sorprendono, in quanto pronunciate da un tifoso della Juventus doc, evidentemente non persuaso del fatto che Perin possa sfilare la maglia da titolare a Szczesny, sempre convincente nelle numerose occasioni in cui è stato chiamato a sostituire Buffon. Tra poco se ne saprà di più, al momento l’unica certezza sembra essere l’addio alla maglia rossoblù, come fatto intuire dal riconfermato tecnico del Grifone Davide Ballardini: "Mattia è uno dei portieri più forti in Italia, se non il più forte. Per ora è al Genoa e fino a quando non andrà via, ce lo gustiamo fino in fondo…”.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 19:55