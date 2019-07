Perin, il Porto si fa avanti

Anche nella prossima stagione Mattia Perin potrebbe giocare in Champions League, competizione di cui ha avuto un assaggio con la Juventus: il portiere è apprezzato dal Porto. La società lusitana, che aveva preso in considerazione anche l'idea di ingaggiare Gianluigi Buffon, sarebbe pronta a versare 15 milioni di euro nelle casse bianconere per l'ex calciatore del Genoa, che ha già fatto i bagagli.

Su Perin è sempre attento il Milan, che è ancora alle prese con la non facile situazione di Gianluigi Donnarumma, ambito da alcuni club di livello e in grado di portare denaro ai meneghini.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 10-07-2019 11:55