Perin-Juve: Preziosi si sfoga deluso

In una lunga intervista concessa al ‘Secolo XIX’, il patron del Genoa Enrico Preziosi ha parlato anche del doloroso addio a Mattia Perin. "Il ragazzo aveva ancora un solo anno di contratto, nell’ultima stagione abbiamo inseguito il suo agente per rinnovare ma non è stato possibile. E' chiaro che il valore di Perin è di 8-10 milioni in più però bisogna guardare in faccia la realtà: a Mattia voglio bene, so che non sarebbe andato via a scadenza. Mi spiace solo che ci abbia messo nelle condizioni di sederci al tavolo con la Juve, in cui da tempo voleva andare, in posizione di debolezza" ha raccontato l’imprenditore irpino.

Al posto di Perin è arrivato Federico Marchetti. "Gli è capitata la stessa cosa toccata in passato a Pandev, è finito fuori rosa. Una situazione antipatica, ha voglia di riscatto. Ha grandi qualità, sono convinto che non deluderà. E poi abbiamo Radu, che è già pronto per la A" ha evidenziato Preziosi, che ha approfittato per fare una rapida carrellata sulla prossima stagione della compagine ligure: "Sono contento di avere confermato Davide Ballardini: non l’ho certo fatto per gratitudine o perché è sostenuto dai tifosi. Anche se mi fa piacere che ci sia sintonia con la tifoseria. Si è meritato il rinnovo, ci sentiamo 2-3 volte al giorno. C’è un bel clima, di confronto e non di scontro. Le mie giornate in questo momento sono dedicate per l’80% al mercato e per il 20% al lavoro. E’ un periodo molto stressante ma di grande concentrazione. Ogni decisione è presa in sintonia con l’allenatore, costruire una buona squadra non è facile ma ci vogliamo riuscire. Senza proclami, senza follie".

La chiusura Preziosi la dedica a Sandro, il centrocampista prelevato dal Benevento: "Lo volevano sei società di A, è un giocatore molto importante. Siamo stati a cena, ci siamo capiti. E’ un leader".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 12:20