L'Aston Villa bussa alla porta della Juventus per Mattia Perin. Secondo quanto riporta il Corriere di Torino, i Villans hanno allacciato i contatti con i bianconeri per il portiere in uscita dal club campione d'Italia dopo il ritorno di Gigi Buffon.

Paratici ha fissato il prezzo a 15 milioni di euro per la cessione a titolo definivo dell'ex estremo difensore del Genoa.

SPORTAL.IT | 28-07-2019 15:36