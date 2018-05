Perin non teme il numero dodici

Potrebbe essere il primo acquisto ufficiale della Juventus. E anche il più inatteso, almeno fino a qualche settimana fa. Dopo il saluto al Genoa nell’ultima partita di campionato contro il Torino, Mattia Perin continua a mandare messaggi ai bianconeri, che sembrano l’unica squadra decisa a trattare con il Genoa e formare così una super coppia di portieri con Wojciech Szczesny.

Intervenuto durante il gala di beneficenza a favore dell'ospedale pediatrico Gaslini organizzato dal Genoa, Perin ha parzialmente corretto il tiro dopo aver dichiarato nelle scorse ore di essere pronto a giocarsi il posto con il polacco.

L'emozione di approdare in un top club vale anche un posto da secondo: “Non ho paura ad andare a giocare in un grande club né a giocarmi il posto con un altro portiere forte. Sono arrivato ad un punto della mia carriera che voglio mettermi alla prova e vorrei uscire dalla "confort zone" che mi sono meritato qui al Genoa. Voglio mettermi in gioco e capire fino a dove posso spingermi".

SPORTAL.IT | 22-05-2018 19:40