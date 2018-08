Perinetti allo scoperto su due rossoneri

Intervistato da 'Radio Sportiva', il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha commentato il possibile acquisto di Andrea Bertolacci dal Milan: "In mezzo siamo a posto così".

Poche parole che chiudono probabilmente in maniera definitiva le porte al centrocampista. Diverso il discorso per Luca Antonelli: "Se parte Laxalt, dovremo prendere qualcuno per sostituirlo sulla sinistra".

Il terzino è ormai finito ai margini del progetto di Gattuso e potrebbe lasciare Milano per una cifra vicina ai tre milioni di euro, complice il contratto in scadenza nel 2019.

SPORTAL.IT | 07-08-2018 10:35